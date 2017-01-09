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Şok karar! Ünlü oyuncu futbolu bıraktı!

Şok karar! Ünlü oyuncu futbolu bıraktı!.17626
  • Giriş : 09.01.2017 / 10:50:00

Bosna Hersekli başarılı futbolcu Zvjezdan Misimovic futbolu bırakıyor.

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Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan 34 yaşındaki Bosna Hersekli başarılı futbolcu Zvjezdan Misimovic futbolu bırakıyor.

Almanya'da Bayern Münih, Bochum, Nürnberg, Wolfsburg gibi takımlarda  oynayan Misimovic, 2010'da Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarda  beklenen performansı sergileyemeyen Misimovic, Rusya'da Dinamo Moskova'da forma  giydikten sonra Çin'e transfer olmuştu.

Misimovic, 2015'ten bu yana Çin İkinci Lig ekibi Beijing Renhe'de  görev yapıyordu. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 84 kez forma giyen Misimovic,  26 gol attı.

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