Şok karar! Ünlü oyuncu futbolu bıraktı!
Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan 34 yaşındaki Bosna Hersekli başarılı futbolcu Zvjezdan Misimovic futbolu bırakıyor.
Almanya'da Bayern Münih, Bochum, Nürnberg, Wolfsburg gibi takımlarda oynayan Misimovic, 2010'da Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Misimovic, Rusya'da Dinamo Moskova'da forma giydikten sonra Çin'e transfer olmuştu.
Misimovic, 2015'ten bu yana Çin İkinci Lig ekibi Beijing Renhe'de görev yapıyordu. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 84 kez forma giyen Misimovic, 26 gol attı.
DİĞER HABERLER
Kara Kartal, Mario Mandzukic'in peşinde!
Samuel Eto'o transferi olumsuz sonuçlanan Beşiktaş'ta arayış yeniden başladı.
Fenerbahçe'de Volkan Şen sakatlandı!
Fenerbahçe'de başarılı futbolcu Volkan Şen talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Quaresma jübilesini Beşiktaş'ta yapacak
Başarılı futbolcu Quaresma taraftarları sevindirecek bir haber verdi.
Aydınus'a şok! Bu sezon maç yönetemeyecek!
FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Antalya'daki atletik test sonrası büyük şok yaşadı.
Caner Erkin nargile içerken yakalandı
Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin'in nargile keyfi görenleri şaşırttı.