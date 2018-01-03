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Şok kaza! Genelkurmay Başkanı'nı içindeydi!

Şok kaza! Genelkurmay Başkanı'nı içindeydi!.28585
  • Giriş : 03.01.2018 / 13:14:00

Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın da içinde olduğu helikopter kaza yaptı.

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Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nı ve heyetinin içinde bulunduğu helikopter kaza yaptı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Muhammed El Hızır ve yanındakilerin sağ kurtulduğunu yazdı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt Genel Kurmay Başkanı Muhammed el Hızır ve beraberindeki heyetin içinde bulunduğu helikopterin Silit bölgesinde iniş sırasında yoğun sisin pilotun görüş mesafesini kapatması sonucu ağaçların üzerine düştüğü bildirildi. Kuveyt Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin pazartesi günü Bangladeş’te ziyarete başladığı belirtildi. Düşen helikopterde ölen ve yaralananın olmadığı kaydedildi.

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