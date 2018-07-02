Şok! Kirli sudan toplam 350 kişi zehirlendi
İran'da su krizi. Su eylemlerine sahne olan Huzistan eyaletinde 350 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İran'da yağış ve su kaynaklarının azalması sonucu kuraklık yaşanıyor.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Ramhürmüz İlçe Sağlık Müdürü Şükrüllah Selmanzade, Ramhürmüz ve Ebulfars bölgelerinde kirli içme suyundan kaynaklanan zehirlenme vakalarının 350'ye ulaştığını söyledi.
Selmanzade, zehirlenmelerin bölgede yaşanan 20 saatlik su kesintisi üzerine halkın çevredeki çeşmelerden su ihtiyaçlarını karşılamaları sonucu meydana geldiğini ifade etti.
İshal ve yüksek ateş şikâyetleri bulunan hastaların tedavi için çevre hastaneler ve sağlık ocaklarına başvurdukları belirtildi.
Ramhürmüz Savcısı Kasım Nejad, dün aynı bölgede zehirlenen kişi sayısını 230 olarak açıklamıştı.
İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.
Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu.
NTV
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