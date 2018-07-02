Facebook Twitter Rss

Şok! Kirli sudan toplam 350 kişi zehirlendi

Şok! Kirli sudan toplam 350 kişi zehirlendi.16697
  • Giriş : 02.07.2018 / 14:07:00

İran'da kirli su nedeniyle toplam 350 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İran'da su krizi. Su eylemlerine sahne olan Huzistan eyaletinde 350 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İran'da yağış ve su kaynaklarının azalması sonucu kuraklık yaşanıyor.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Ramhürmüz İlçe Sağlık Müdürü Şükrüllah Selmanzade, Ramhürmüz ve Ebulfars bölgelerinde kirli içme suyundan kaynaklanan zehirlenme vakalarının 350'ye ulaştığını söyledi.

Selmanzade, zehirlenmelerin bölgede yaşanan 20 saatlik su kesintisi üzerine halkın çevredeki çeşmelerden su ihtiyaçlarını karşılamaları sonucu meydana geldiğini ifade etti.

İshal ve yüksek ateş şikâyetleri bulunan hastaların tedavi için çevre hastaneler ve sağlık ocaklarına başvurdukları belirtildi.

Ramhürmüz Savcısı Kasım Nejad, dün aynı bölgede zehirlenen kişi sayısını 230 olarak açıklamıştı.

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu.

NTV

AK Parti'den flaş Akşener açıklaması

Facebook hesapları tek tek kapanıyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'den Kuzey Kore açıklaması: Bitireceğiz

ABD'den Kuzey Kore açıklaması: Bitireceğiz

Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore ile ilgili açıklama geldi.

İstifa etmeden Merkel'le görüşecek

İstifa etmeden Merkel'le görüşecek

Alman Bakan, istifa etmeden önce Angela Merkel'le görüşecek.

 

8 yaşındaki çocuk üniversiteye adım atıyor!

8 yaşındaki çocuk üniversiteye adım atıyor!

Belçika'da, orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki çocuk Laurent Simons doğrudan üniversi

14 ülkeyle anlaşma: Sığınmacılar gönderilecek

14 ülkeyle anlaşma: Sığınmacılar gönderilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 14 ülkeyle anlaşma sağlayarak sığınmacıları gönderme kararı aldı.

 

Trump, Putin'le anlaşma yapacak

Trump, Putin'le anlaşma yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin'le görüşme yapacak.

Trump, NATO'dan da ayrılmak istiyor

Trump, NATO'dan da ayrılmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'dan da ayrılmak istiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya