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Şok! Mustafa Ceceli'nin konseri iptal edildi

Şok! Mustafa Ceceli'nin konseri iptal edildi.18140
  • Giriş : 22.07.2018 / 16:07:00

Yaşanan son skandalın ardından Mustafa Ceceli'nin konseri iptal edildi.

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Sepet Beşik

Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar arasında yaşanan eşcinsel ilişkinin görüntülerini basına yaymakla suçlanan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin konseri iptal edildi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenecek şölende vereceği konser, şarkıcıyla ilgili basında çıkan son haberler nedeniyle belediye tarafından iptal edildi.

Konya Seydişehir Belediyesi'nin 10-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 'Seydişehir Kalkınma Şöleni'nde sanatçılar Esat Kabaklı, İsmail Altunsaray, Uğur Işılak, Hüseyin Kağıt ve Grup İmera'nın yanı sıra Mustafa Ceceli'nin de konser vereceği duyurulmuştu.

Ancak Seydişehir Belediyesi, 10 Ağustos günü Mustafa Ceceli'nin vereceği konseri iptal etti. Konserin iptal edilme nedenin ise Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi.

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