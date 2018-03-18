Şok! Nursel Ergin kızını takipten çıkardı!
Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla tanınan ve sunduğu yemek programlarıyla ününe ün katan Nursel Ergin'in evliliği sonrası kızıyla da arası açıldı.
Geçtğimiz Kasım ayında dünyaevine giren sunucu Nursel Ergin ve iş adamı Murat Akyer cephesinde sular durulmuyor. Akyer'in evliyken birlikte olduğu iddiasıyla gündeme gelen Nursel Ergin bu sefer de kızıyla sorun yaşadı. Nursel Ergin’in bu sefer kızı Bengü Çınar ile arası açıldı. İkili sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.
GECCE
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