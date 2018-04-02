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Şok! O ülkede 6,1 büyüklüğünde deprem!

Şok! O ülkede 6,1 büyüklüğünde deprem!.19030
  • Giriş : 02.04.2018 / 11:16:00

Pasifik ülkesi Fiji'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Pasifik ülkesi Fiji'de 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nde açıklama yaptı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

TRT

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