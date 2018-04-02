Şok! O ülkede 6,1 büyüklüğünde deprem!
Pasifik ülkesi Fiji'de 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nde açıklama yaptı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
TRT
DİĞER HABERLER
ABD ısrar ediyor: S-400 almayın
Washington yönetiminin Ankara'ya "Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçin" baskısını sürdürdüğü öğrenildi.
Irak ve S.Arabistan arasında 27 yıl sonra ilk!
27 yıllık aranın ardından Irak'tan Suudi Arabistan'a ilk uçuş gerçekleşti.
Putin ve Ruhani Ankara'ya geliyor!
Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Salı günü Ankara'ya gelecek.
Papa'dan 'Cehennem yoktur' açıklaması
Katoliklerin ruhani lideri Papa, cehennem yoktur açıklamasını yalanladı.