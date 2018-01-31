Şok! Ozan Tufan havaalanında bekliyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile ters düşen ve takımda istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan'ın Crystal Palace ekibi ile arasında pürüz çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık göndermeyi planladığı milli futbolcunun transferi, Ada ekibi tarafından askıya alındı. Ozan Tufan havaalanında transferin netleşmesini bekliyor.
DİĞER HABERLER
Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer şoku
Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor.
Galatasaray'dan flaş Stefano Okaka hamlesi
Galatasaray Kulübü, İtalyan oyuncu Stefano Okaka için harekete geçti.
Aykut Kocaman: Önceliğim Fenerbahçe
Tecrübeli teknilk direktör Aykut Kocaman, takımı ve kariyerine dair açıklama yaptı.
Beşiktaş, kupa yolunda büyük yol kat etti
Siyah beyazlı ekip, çeyrek final ilk maçında önemli bir galibiyet kazandı.
Burak Yılmaz'ın fedakarlığı övgü topladı
Golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe maçındaki fedakarlığı övgü aldı.
Vagner Love bu akşamki maçta oynayacak mı?
Vagner Love'ın bu akşam oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.