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Şok! Ozan Tufan havaalanında bekliyor

Şok! Ozan Tufan havaalanında bekliyor.16990
  • Giriş : 31.01.2018 / 17:56:00

İngiliz ekibine transfer olması beklenen Ozan Tufan, havaalanında takımdan haber bekliyor.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile ters düşen ve takımda istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan'ın Crystal Palace ekibi ile arasında pürüz çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık göndermeyi planladığı milli futbolcunun transferi, Ada ekibi tarafından askıya alındı. Ozan Tufan havaalanında transferin netleşmesini bekliyor.

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