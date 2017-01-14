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Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın!

Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın!.19115
  • Giriş : 14.01.2017 / 12:28:00
  • Güncelleme : 14.01.2017 / 12:28:11

İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Koridorları kaplayan duman nedeniyle hastalar tahliye edildi.

Yangının hastanenin çocuk bölümünde jenaratör kaynaklı olduğu ve doğum ünitesindeki çocukların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı, hastane içindeki oksijen tüpleri bina dışına çıkarıldı. Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtildi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise hastanenin çocuk bölümünde jenaratör kaynaklı bir yangın çıktığı, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldüğü , duman tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hasta yakınlarına bilgi veren hastane görevlisi, "Yangının kontrol altına alındığı ve doğum ünitesindeki çocukların sağlıklarının iyi olduğunu" belirtti.

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