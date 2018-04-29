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Şok sözler: Melania Trump hapis hayatı yaşıyor

Şok sözler: Melania Trump hapis hayatı yaşıyor.21683
  • Giriş : 29.04.2018 / 13:10:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (40) eşi Brigitte Macron (65), ABD Washington ziyareti sonrası döndüğü Paris’te Le Monde Gazetesi’ne konuştu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Brigitte Macron, Beyaz Saray’da kendilerini büyük bir sıcaklıkla karşılayan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’a dair izlenimlerini paylaştı. Brigitte Macron, bu zamana kadar söylenmemiş bir gözlemini de kamuoyuyla paylaştı.

First Lady Macron, şunları dedi: "Melania Trump Beyaz Saray’dan dışarı adımını atamıyor. Hapis hayatında yaşar gibi. Her şeyin kararı verilmiş ve öyle yaşıyor. Güvenlik adeta nefes aldırmıyor. Hayatı sınırlandırılıyor. Benden çok daha sıkılmış vaziyette. Resmen hiçbir şey yapamıyor. Yaşadığı yerde cam bile açamıyor çünkü güvenlik hemen arıyor ve kapatmasını istiyor."

"BEN SOKAĞA ÇIKAR GEZERİM"

Melania Trump ile kendisini kıyaslayan Brigitte Macron, "Ben aksine her gün Paris’te sokağa çıkar, gezerim" ifadesini kullandı.

Melania Trump’ın çok güçlü bir karakteri olduğunu söyleyen Brigitte Macron, "Kendisini çok tutuyor, kısıtlıyor" diye konuştu.

Slovenya asıllı olan eski manken Melania Trump (48), eşi Başkan Trump ile 2005’te evlenmişti. Trump, moda anlayışı ve güzelliğiyle sosyetenin en dikkat çeken isimleri arasındayken Beyaz Saray’a taşındı.

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