Facebook Twitter Rss

Şok tehdit: Satmazsanız kendimi sakatlarım

Şok tehdit: Satmazsanız kendimi sakatlarım.17333
  • Giriş : 20.01.2017 / 10:23:00

Payet, kulübüne futbol dünyasını sallayacak bir tehditte bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


West Ham'da top koşturan başarılı futbolcu Dimitri Payet, takımından ayrılmak istiyor. West Ham yönetimini ya beni satarsınız ya kendimi sakatlarım diyerek tehdit eden futbolcu ortalığı karıştırdı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilçi'in çalıştırdığı West Ham'in en önemli silahlarından olan Payet ara transfer döneminde kesin olarak ayrılmak istiyor. Eski Kulübü Marsilya'ya dönmek isteyen Payet'e West Ham izin vermedi.

Kulübünden beklediği cevabı alamayan Payet bunun üzerine rest çekerek; "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" dedi.

Payet 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu. Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak West Ham bu teklifi az buluyor.

ŞAMPİY10

Mehmet Ekici, Fener yönetimini mest etti

İlhan Cavcav'dan şok telefon: İstifa et

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü futbolcuya şok! Terör listesine alındı

Ünlü futbolcuya şok! Terör listesine alındı

Mahkeme, ünlü futbolcu Mohamed Aboutrika'yı terör listesine aldı.

İbrahim Üzülmez'den 'kadro dışı' açıklaması

İbrahim Üzülmez'den 'kadro dışı' açıklaması

İbrahim Üzülmez, takımı ve futbol kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

 

Futbol Para Ligi'ne iki Türk takımı girdi!

Futbol Para Ligi'ne iki Türk takımı girdi!

Deloitte'un yayınladığı listede iki Türk futbol takımının da olduğu belirtildi.

Aatıf Chahechouhe, Trabzonspor'la anlaştı

Aatıf Chahechouhe, Trabzonspor'la anlaştı

Aatıf Chahechouhe, Trabzonspor'la anlaşmaya vardığını duyurdu.

 

Trabzonspor tur şansını zora soktu!

Trabzonspor tur şansını zora soktu!

Trabzonspor ile Gümüşhanespor Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geldi.

Arda Turan Barcelona'da rekora koşuyor

Arda Turan Barcelona'da rekora koşuyor

Arda Turan, 2008-2009 sezonundaki performansını yakaladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya