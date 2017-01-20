Şok tehdit: Satmazsanız kendimi sakatlarım
West Ham'da top koşturan başarılı futbolcu Dimitri Payet, takımından ayrılmak istiyor. West Ham yönetimini ya beni satarsınız ya kendimi sakatlarım diyerek tehdit eden futbolcu ortalığı karıştırdı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilçi'in çalıştırdığı West Ham'in en önemli silahlarından olan Payet ara transfer döneminde kesin olarak ayrılmak istiyor. Eski Kulübü Marsilya'ya dönmek isteyen Payet'e West Ham izin vermedi.
Kulübünden beklediği cevabı alamayan Payet bunun üzerine rest çekerek; "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" dedi.
Payet 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu. Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak West Ham bu teklifi az buluyor.
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