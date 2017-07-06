Şok! Ünlü karikatürist evinde ölü bulundu!
Acı haber geldi. Ünlü karikatürist Galip Tekin, Arnavutköy'deki evinde ölü olarak bulundu. Komşularından birinin Tekin'in dairesinin bulunduğu katta gürültü duyması üzerine ablasına haber vermesi üzerine acı olay ortaya çıktı.
Daireye gelen abla Medret Tekin dairenin girişinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılatı. Boyacıköy çıkmazındaki olay yerine polis de geldi. İlk incelemede Tekin'in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlanmadı.
SANAT DÜNYASI YASTA
Haberi arkadaşı Yılmaz Aslantürk Twitter hesabından paylaştı. Galip Tekin'in vefat haberini alan meslektaşları, dostları ve sanat dünyasının tanınmış isimleri duydukları üzüntüyü Twitter'dan dile getirdi.
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