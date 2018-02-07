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Şok! Ünlü oyuncuya 16 ay hapis cezası!

Şok! Ünlü oyuncuya 16 ay hapis cezası!.17626
  • Giriş : 07.02.2018 / 15:25:00

İngiliz devi Arsenal'de forma giyen yıldız oyuncunun cezası belli oldu.

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Beşik Modelleri

Mahkemeden karar çıktı. İngiliz devi Arsenal'de forma giyen yıldız oyuncu Alexis Sanchez, vergi kaçırdığı iddiasıyla 16 ay hapis cezası aldı.

Buna göre Alexis Sanchez'e ertelemeli 16 ay hapis cezasının yanı sıra 1 milyon euro para cezası verildi. Alexis Sanchez iki yol boyunca suç işlemezse hapis yatmayacak.

Soruşturulan 2012-2013 yılları arasındaki dönemde kaçırılan verginin de faiziyle birlikte Alexis Sanchez tarafından İspanya'ya ödendiği bildirildi.

Sanchez'in belirtilen dönemde imaj haklarından elde ettiği geliri İspanyol vergi otoritelerinden saklayarak vergi kaçırdığı belirtilmişti.

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