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Sokağa çıkma yasağı ilanı edildi

Sokağa çıkma yasağı ilanı edildi.19223
  • Giriş : 28.12.2016 / 09:02:00
  • Güncelleme : 28.12.2016 / 09:05:28

Diyarbakır'da başlayan operasyonlarla birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Terör örgütüne yönelik başlatılan büyük operasyondan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Diyarbakır'ın Hazro, Lice ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Konuya ilişkin açıklama Diyarbakır Valiliğ tarafından yapıldı. Yasak bu sabah saat 05.00'den itibaren başladı.

Valilik açıklaması şöyle:

"İlimiz Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Kayacık Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Bağlan Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü ve Kabakaya Köyü, Hazro İlçesine bağlı olan; Çitlibahçe Köyü, Sarıerik Köyü ve Ormankaya Köyü ile Kocaköy İlçesine bağlı olan; Boyunlu Köyü) 28 Aralık 2016 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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