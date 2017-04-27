Sokak ortasında kendine bıçak sapladı!
Kocaeli'de görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde, 20 yaşındaki M.Y.B. cadde üzerinde çevredekilerin gözü önünde kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan M.Y.B. tedavi altına alındı.
Olay öğle saatlerinde, Gebze Yenibağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Bıçağı göğsüne saplayan genç yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan genci görenler, 112 Acil'e haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, M.Y.B.'ye ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y.B. ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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