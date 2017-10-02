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Söke'de fabrikada patlama: Yaralılar var

Söke'de fabrikada patlama: Yaralılar var.17070
  • Giriş : 02.10.2017 / 16:04:00

Söke-Milas karayolu üzerinde bulunan çırçır fabrikasında yangın çıktı.

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Söke-Milas karayolu üzerinde bulunan çırçır fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Saat 15.00 sırasında meydana gelen patlama sonrası başlayan yangında 3 kişi yaralandı, 1 kişi de kayıp.

Patlama sonrası olay yerine Söke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 3 kişi 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Söke’deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, kayıp olan bir kişinin ise ekipler tarafından arandığı bildirildi. Patlama sonrası fabrikada büyük maddi hasar oluştu. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy patlamanın olduğu fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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