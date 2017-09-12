Solmaz Çiros'un dizisi yayından kaldırıldı
Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programında ünlenen Solmaz Çiros, Kaan ve Nurullah'ın başrolünü oynadığı Aşk-ı Roman dizisi TV8 yönetimi tarafından apar topar yayından kaldırıldı.
İlk bölümlerinde sürpriz reyting oranları yakalayan ama aynı zamanda büyük eleştiriler alan Aşk-ı Roman dizisinin yayınına son verildi. TV8 yönetimi diziyi apar topar yayından kaldırma kararı aldı.
REYTİNGLER İLK BÖLÜMDEN SONRA DÜŞTÜ
Show TV'de yayınlanan Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programıyla isimlerini duyuran Solmaz Çiros, Kaan ve Nurullah'ın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Roman dizisi, ilk bölümde reyting listelerini alt üst etmişti. Ancak dizi ilerleyen bölümlerde aynı başarının yanına bile yaklaşamadı.
Yaz sezonunu zar zor atlatan dizi, aldığı düşük reytinglerin ardından yayından kaldırıldı. 15 Eylül Cuma günü yapılacak final bölümüyle Aşk-ı Roman ekranlara veda edecek.
HANİFE, AŞK-I ROMAN'A UĞUR GETİRMEDİ
Söz konusu dizide Zuhal Topal'ın evlilik programında büyük üne kavuşan Hanife Gürdal da yer alacaktı. Hatta Hanifenin dizide yer alacağının ilan edildiği tanıtım filmi bile çekilmişti. Anlaşılan o ki Hanife reytingleri yerde sürünen Aşk-ı Roman'a uğur getirmedi, dizi sona erdi
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