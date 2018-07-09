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Soma davasında büyük şok!

Soma davasında büyük şok!.21609
  • Giriş : 09.07.2018 / 11:33:00
  • Güncelleme : 09.07.2018 / 11:36:53

Soma davasının ertelenmesi salonda bulunan aileleri çileden çıkardı.

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301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciası ile ilgili davada, mahkeme başkanı üye hakimlerden birinin rahatsızlanması sonrası duruşmanın ertelenmesi ortalığı karıştırdı.

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