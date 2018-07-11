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Soma davasında cezalar açıklandı

Soma davasında cezalar açıklandı.21771
  • Giriş : 11.07.2018 / 10:25:00

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciası ile ilgili davada karar açıklandı.

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2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan ve 301 işçinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili görülen davada karar açıklandı. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluluklarının devamına karar verildi.

Soma davasında Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 6 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluğun devamına karar verildi.

TRT

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