Soma davasında flaş gelişme!
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan maden faciası ile ilgili davada Alp Gürkan ilk kez ifade verdi.
Soma Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan verdiği ifadede 2013'te yönetim kurulundan istifa ettiğini belirtti.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifadesi alınan Alp Gürkan, onlarca şikayetçinin katıldığı duruşmada savunmasını yaptı. Gürkan, Aralık 2013'te yaşının ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ettiğini belirterek, "Yerime oğlumu getirdim. İşletmede hiçbir ilgim kalmamıştır. Ancak emekliliğimden önceki safhada tüm mevzuat kurallarına uyulmuştur. Benden sonra da mevzuata aykırı bir işlem yapıldığını sanmıyorum" dedi. Gürkan ifade verdiği sırada şikayetçiler, "301 kişinin katilisin, tarihe geçtin" şeklinde bağırdı.
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