Soma davasının 20. duruşması başladı!

2,5 yıl önce Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen ve 301 işçinin ölümü ile sonuçlanan facia ile ilgili dava Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başladı.Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki 20. duruşma öncesi Akhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince salonun çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Dava öncesi Sosyal Haklar Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği öncülüğünde davaya katılımcı ailelerin de bulunduğu grup ile CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in de katılımı ile tren istasyonu önünde toplanıp 167 Sokak Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinden mahkeme salonu önüne kadar yürüyüş yaptı. Kalabalık, yol boyunca ellerinde şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu, ‘Unutmadık, Unutturmayacağız’ yazılı pankart taşıyıp, sık sık “301’in hesabı sorulacak”, “Anaların gözyaşı katilleri boğacak”, “Kaza değil cinayet, kader değil katliam” sloganları attı.Yürüyüş ardından bir basın açıklaması yapan Sosyal Haklar Derneği Ege Bölge Temsilcisi Kamil Kartal, “Çok yoğun bir baskı, şiddet ve yıldırma süreci ile karşı karşıyayız. Tüm bu baskılara rağmen yaklaşık 44 aydır bu mücadeleyi yılmadan, bıkmadan, usanmadan ve adalet yerini bulana kadar, sonuna kadar devam ettirme azmi ile mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.Hak aramaya devam ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Sosyal Haklar Derneği yönetim kurulu üyesi müdahil avukatlardan Can Atalay, “Adalet istemekten öte adalet talep ediyoruz. Her türlü hırsızlığa, uğursuzluğa rağmen bugün yine buradayız. Bu 301’ün acısının hesabını sorma mücadelesi, Türkiye’de bütün zulme uğrayanların, bütün haksızlığa uğrayanların tüm emeği ile geçinen yurttaşların hak ve gelecek mücadelesidir. Bugün buradayız ihtimal bugün bu blok 2 gün sürecek. Bütün Türkiye’ye sesleniyoruz, bu ailelerin burada bu davaya sahip çıkmaları kolay değil, avukatlarımız tutuklanıyor, bize kim sahip çıkacak. Türkiye sahip çıkacaksa buradayız, Soma’dayız" diye konuştu.Yapılan basın açıklamaları ardından davaya katılmak isteyen müdahil avukatlar ve madenci aileleri polis kontrolleri ardından mahkeme salonuna giriş yaptı.Öte yandan 19’uncu duruşma sonunda Mahkeme Başkanı Salih Pehlivan, sanık ve avukatlarının yeni bilirkişi heyeti ile yeni rapor talebini reddederken, tutuklu bulunan 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik’in adli kontrol şartıyla tahliyesine; Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy’un tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.Yaklaşık 2 buçuk yıldan bu yana süren Soma davasında 5’i tutuklu 8 kişi için "Olası kastla öldürme" suçundan 301 kez ve 20 ila 25 yıl, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 43 kişi hakkında ise, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.Davanın sanıkları ise şu isimlerden oluşuyor:Tutuklu 5 sanık; Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy.TRT