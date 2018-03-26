Soma patronuna tutuklama!
2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma davasında mütaalasını veren savcı, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. patronu Alp Gürkan'ın tutuklanmasını talep etti.
TRT
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