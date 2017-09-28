Somali'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Somali'de bir akaryakıt istasyonu yakınlarında yaşanan patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, birçok da yaralı olduğu öğrenildi.
TRT
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