Somali, Erdoğan'ı kutladı
Somali, 16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumundan alınan sonuç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Konuya ilişkin Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Erdoğan'ı aradı.
Somali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fermacu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, referandumda elde edilen başarıdan dolayı tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Şeffaf" olarak nitelendirdiği halk oylaması sonuçlarının Türk halkının beklentilerini yansıttığına işaret eden Fermacu'nun, Türkiye'deki yeni sistemin, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirmesi ve Türkiye hükümeti ile halkına daha fazla kalkınma sağlaması temennisinde bulunduğu aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Somalili mevkidaşı Fermacu'ya teşekkürlerini ilettiği, Türkiye'nin tüm alanlarda Somali halkına desteğini sürdüreceğini ve ülkedeki kuraklık nedeniyle ortaya çıkan insani krizin önüne geçilmesi için sıkıntı yaşayan Somali halkına daha fazla destek verilmesi için çalışılacağını ifade ettiği kaydedildi.
MİLLİYET
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