Facebook Twitter Rss

Somali, Erdoğan'ı kutladı

Somali, Erdoğan'ı kutladı.9896
  • Giriş : 21.04.2017 / 08:11:00

Somali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Somali, 16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumundan alınan sonuç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Konuya ilişkin Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Erdoğan'ı aradı.

Somali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fermacu'nun,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, referandumda elde edilen başarıdan  dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şeffaf" olarak nitelendirdiği halk oylaması sonuçlarının  Türk halkının beklentilerini yansıttığına işaret eden Fermacu'nun, Türkiye'deki  yeni sistemin, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirmesi ve  Türkiye hükümeti ile halkına daha fazla kalkınma sağlaması temennisinde bulunduğu  aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Somalili mevkidaşı Fermacu'ya  teşekkürlerini ilettiği, Türkiye'nin tüm alanlarda Somali halkına desteğini  sürdüreceğini ve ülkedeki kuraklık nedeniyle ortaya çıkan insani krizin önüne  geçilmesi için sıkıntı yaşayan Somali halkına daha fazla destek verilmesi için  çalışılacağını ifade ettiği kaydedildi.

MİLLİYET

Fransa'da saldırı: Ölü ve yaralılar var

Esad: ABD vurmak için bahane aradı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP Danıştay'a başvurdu

CHP Danıştay'a başvurdu

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını Danıştay'a götürdü.

Başbakan'dan CHP'nin kararına tepki

Başbakan'dan CHP'nin kararına tepki

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Danıştay kararına tepki gösterdi.

 

Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı ile görüştü.

Bahçeli paylaştı, sosyal medya sallandı!

Bahçeli paylaştı, sosyal medya sallandı!

Bahçeli'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım olay yarattı.

 

Erdoğan: Obama bizi aldattı

Erdoğan: Obama bizi aldattı

Erdoğan, eski ABD Başkanı Obama'ya PYD konusunda yüklendi.

Erdoğan, El Cezire'ye konuştu

Erdoğan, El Cezire'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye röportaj verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya