Son 2 günde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Bölücü örgüt PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama yapıldı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Son 2 günde yapılan operasyonlarda 11 terörist öldürüldü" denildi.
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