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Son 2 günde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son 2 günde 11 terörist etkisiz hale getirildi.27568
  • Giriş : 23.07.2018 / 08:28:00
  • Güncelleme : 23.07.2018 / 08:28:20

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hain örgüt PKK ile mücadelesi amansız bir şekilde sürüyor.

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Sepet Beşik

Bölücü örgüt PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama yapıldı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Son 2 günde yapılan operasyonlarda 11 terörist öldürüldü" denildi.

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