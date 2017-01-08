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Son 24 saatte 69 terörist öldürüldü

Son 24 saatte 69 terörist öldürüldü.17914
  • Giriş : 08.01.2017 / 09:50:00

Başarı ile devam eden El Bab operasyonunda önemli bir gelişme kaydedildi.

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Türkiye'nin sınır hattını korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda son 24 saatte 69 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

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