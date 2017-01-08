Son 24 saatte 69 terörist öldürüldü
Türkiye'nin sınır hattını korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda son 24 saatte 69 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
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