Facebook Twitter Rss

Son bir hafta içinde 239 göçmen yakalandı

Son bir hafta içinde 239 göçmen yakalandı.38816
  • Giriş : 08.01.2017 / 12:37:00

Avrupa'ya kaçmak isteyen 239 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başında. İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 239 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Ege Denizi ve Akdeniz'de 7 gün 24 saat aralıksız olarak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı takip halinde.

çişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, gerçekleşen 6 göç girişiminin birinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği, Sahil Güvenlik yüzer unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 94 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı ifade edildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin Bodrum, Ayvacık, Dikili, Çeşme ve Silifke bölgelerinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla 30 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 51 Sahil Güvenlik botu, 12 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 434 saat seyir yapılmış, 19 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 52 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirilmiş, 7 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 896 saat görev icra edilmiştir.”

Karaburun, Çeşme ve Dikili bölgelerinde 3 ayrı olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen düzensiz göçmen gruplarının İlçe Jandarma Komutanlıklarına bildirilmesi neticesinde 118 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

'İhanet etmeyen tek lider benim'

Ünlü sunucu Ece Erken hastaneye kaldırıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik tavsiye

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik tavsiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbullulara uyarılarda bulundu.

O ormanın yerine tesis mi yapılacak?

O ormanın yerine tesis mi yapılacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medyada yazılan iddiaları net bir dille yalanladı.

 

İBB açıkladı! İşte yolların kapanma nedeni

İBB açıkladı! İşte yolların kapanma nedeni

Trafik ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Yolcular saatlerdir bekliyor!

Yolcular saatlerdir bekliyor!

İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

 

Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Darbe sonrası hapise atılan FETÖ'cüler için önemli bir uyarı yapıldı.

TSK: O iddialar gerçek değil

TSK: O iddialar gerçek değil

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya