Son bir hafta içinde 239 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başında. İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 239 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Ege Denizi ve Akdeniz'de 7 gün 24 saat aralıksız olarak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı takip halinde.
çişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, gerçekleşen 6 göç girişiminin birinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği, Sahil Güvenlik yüzer unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 94 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı ifade edildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin Bodrum, Ayvacık, Dikili, Çeşme ve Silifke bölgelerinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla 30 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 51 Sahil Güvenlik botu, 12 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 434 saat seyir yapılmış, 19 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 52 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirilmiş, 7 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 896 saat görev icra edilmiştir.”
Karaburun, Çeşme ve Dikili bölgelerinde 3 ayrı olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen düzensiz göçmen gruplarının İlçe Jandarma Komutanlıklarına bildirilmesi neticesinde 118 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.
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