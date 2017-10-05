Son dakika' Ateşkes imzalandı!
Ve beklenen açıklama geldi. Humus'un kuzeyindeki muhaliflerle Rus yetkililer ateşkes için anlaşmaya vardı. Bundan sonra ateşkes hemen yürürlüğe konulacak ve insani geçiş koridoru oluşturularak, tıbbi ve insani yardımın girmesine izin verilecek.
Aynı zamanda Suriyeli muhaliflerin Rus yetkililere, Esed rejiminin hapishanelerinde tutuklu bulunan 12 bin 174 kişinin isim listesini verdiği belirtildi.
250 bin kişinin bulunduğu Humus kırsalı 5 yıldır Katil Esed rejiminin kuşatması altında bulunuyor.
Öte yandan anlaşmanın Rusya ve muhalifler arasında imzalanarak, Esed rejiminin taraflar arasında yer almaması dikkat çekti.
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