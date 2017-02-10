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Son dakika haberi Müge Anlı verdi

Son dakika haberi Müge Anlı verdi.14206
  • Giriş : 10.02.2017 / 11:23:00

Murat Ünal'ın cinayeti ile ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

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Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yaşayan Murat Ünal 28 Kasım 2016 tarihinde kaybolmuştu. Ümmü Ünal ve Kevser Ünal kardeşlerinin bulunabilmesi için Müge Anlı’ya konuk olmuşlardı. Ailesi sağ olarak bulmayı ümit ederken Murat Ünal’ın kaybolduktan 46 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Müge Anlı, 3 çocuk babası olan Ünal’ın vahşice bir cinayete kurban gittiğini anlatmıştı.

Bugünkü yayınında da Müge Anlı cinayetle ilgili son dakika haberini verdi. Anlı; “Murat Ünal cinayetiyle ilgili Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 kişi gözaltına alındı. Alınan bu kişiler arasında çok yakından tanıdığımız isimler de var.” şeklinde duyurdu.

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