'Son dakika' yasağı
RTÜK yöneticileri, kanalların yöneticileri ile bir araya gelerek önemli bir karar aldı. Buna göre artık patlama ve saldırı haberleri "son dakika", "sıcak haber," "flaş" gibi altyazılarla verilmeyecek.
Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, kanal yöneticilerine dağıtılan 'Yayın Yasaklarının Kapsamına İlişkin Bilgi Notu'nda RTÜK, 'milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı' olağanüstü durumların yaşandığı olaylarda, olay yerinin açıklanmayacağı ve gün boyu ekranlarda kalan 'sıcak haber' ve 'son dakika' yazılarının yasak kapsamında olacağı bildirdi.
Bilgilendirme notuna göre yayın yasağı gerektiren olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, vali, emniyet müdürü gibi resmi makamların açıklamaları, olay öncesine ilişkin veya resmi makamlarca dağıtılan görüntüler ve resmi makamların açıkladığı bilgi ve verilere ilişkin haberler yasaklarının kapsamında değerlendirilmeyecek.
'OLAYIN NEREDE GERÇEKLEŞTİĞİ SÖYLENMEYECEK'
Bilgilendirme notunda, yayın yasağı kapsamında olay yeri tespitine yönelik yer ve konum bilgilerinin yayımlanamayacağı da yer alıyor. Ayrıca olay anı ve olay sonrası olay yeri görüntüleri, tanık anlatımları, görevlilerin çalışmaları ve delil toplama faaliyetleri de yayınlanamayacak.
'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İSİMLERİ SÖYLENMEYECEK'
Yayın yasağı kapsamında, fail ve olaya iştirak etme şüphesi bulunanların isimleri, soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek benzer bilgi, görüntü, haber, eleştiri ve yorum içeren yayınlar yapılamayacak. Şüpheli terör örgütlerinin isimleri yayınlarda söylenemeyeceği gibi sunucu ve muhabirlerin ‘ajitasyon içeren’ abartılı ifadeleri de yasak kapsamında olacak.
'MARKA ŞEHİRLER'E YÖNELİK SALDIRILAR
'Marka şehirler' olarak tanımlanan 'İstanbul, İzmir, Antalya' kentlere yönelik kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılar özellikle yayın yasakları kapsamında değerlendirilecek.
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