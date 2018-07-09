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Son KHK yayımlandı! İşte ihraç listesi

Son KHK yayımlandı! İşte ihraç listesi.15688
  • Giriş : 09.07.2018 / 08:36:00

2018 yılının son Kanun Hükmünde Kararnamesi yayımlandı.

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15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kalkışması sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal çerçevesinde, yılın son KHK'sı yayımlandı.

Emniyet ve TSK başta olmak üzere birçok devlet kurumunda ihraçlar meydana geldi. Yayımlanan yeni KHK ile ihraç edilen devlet memurları listesi isim isim haberimizde yer alıyor.

Başbakan Yıldırım'ın ''Son OHAL KHK'sı bu gece yayımlanacak'' açıklamasının ardından gözler yayımlanacak OHAL KHK'sına çevrilmişti. FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen binlerce memurun devletle ilişiği kesildi. Yayımlanan KHK ile isim isim ihraç listesi de merak içerisinde sorgulanıyor. 699 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununda değişiklik yapan KHK, gece geç saatlerde yayımlandı. Bu KHK'nın ardından Emniyet, TSK ve diğer devlet kurumlarından FETÖ ile irtibatlı devlet memurlarının isim isim ihraç listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı'ndan 1052, Dışişleri'den 38 kişi ihraç edildi.

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Yıldırım, ''Son OHAL KHK'sı bu gece yayınlanacak, ihraçlar olacak'' açıklamasının ardından 701 sayılı OHAL'in yeni KHK'sı yayımlandı. Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının ardından yeni KHK ihraç listesi merak konusu oldu. Bütün kurumlardan ihraç olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan ihraçların olacağını ifade etmişti. Son ve yeni KHK ihraç listesinin PDF dökümü yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK da son dakika olarak yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da Köşkü muhabirleriyle yaptığı toplantının ardından son OHAL KHK'sının yayımlanacağını ve TSK ve Emniyet başta olmak üzere birçok devlet kurumundan ihraçların olacağını açıklamıştı. Gece geç saatlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununda değişiklik yapan KHK yayımlandı. Emniyet'te FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen binlerce memur, kurumdan ihraç edildi. Yine TSK'dan da binlerce ihraç olacağı ifade edildi. Diğer tüm kurumlarda yapılan ihraç listesi için aşağıda belirttiğimiz linke tıklayabilirsiniz.

''BAŞBAKANLIK'' İBARELERİ ''CUMHURBAŞKANLIĞI'' OLDU

Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK, Resmî Gazete'de yayımlandı. 218 maddelik KHK'nın 216'ncı maddesinde "Başbakanlık" ibarelerinin "Cumhurbaşkanlığı" şeklinde ve "Başbakanlıkça" ibaresinin "Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde değiştirildiği yer aldı.

"KHK UZADI BİRAZ"

Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni KHK'nin bugün çıkıp çıkmayacağı" ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz." şeklinde cevap verdi.

Bir gazetecinin, "Bugün bekleyelim mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Bakalım." cevabını verdi.

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