Son toprağa girildi!
Irak ordusu harekete geçti ve terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki son büyük toprağına girdi. Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin merkezinde düzenlenen operasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Havice Operasyonları Sorumlusu Korgneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, federal polis, çevik kuvvet ve Haşdi Şabi güçleri, Havice merkeziyle Riyad ve ona bağlı köyleri kurtarmak için geniş çaplı operasyona başladı." ifadelerini kullandı.
HÜRRİYET
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