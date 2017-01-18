Son transfer sözleşmeyi hastanede imzaladı
Gençlerbirliği'nin Paranaense'den transfer ettiği Bady kulüp binasında basına tanıtılmadan önce hastaneye sözleşme imzalamaya gitti.
Gençlerbirliği'nin 40 yıldan fazla süredir başkanlığını yapan İlhan Cavcav'ın oyuncu ile hastanede sözleşme imzalamak istediği, bu nedenle de yanıan gidildiği ortaya çıktı. Hastane odasında imzalanan anlaşmanın Brezilyalı futbolcu ve menajerini oldukça şaşırttığı belirtildi.
'BAŞKAN HER ŞEYLE İLGİLİYDİ'
Ülke basınına konuşan Bady, "Çok sıradığı bir deneyim oldu. Arabadayken, hastaneye gideceğimizi bilmiyordum. Başkanı görünce biraz zayıf buldum ancak her şeyle ilgileniyordu. Benim hakkımda bilgi almış ve onay vermişti" ifadelerini kullandı.
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