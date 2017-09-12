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Şortlu kıza tekme atan şahısa hapis

Şortlu kıza tekme atan şahısa hapis.19969
  • Giriş : 12.09.2017 / 17:03:00

Bindiği minibüste şort ve dekolte tişört giydiği için bir kıza tekme atan saldırganın cezası belli oldu.

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İstanbul Pendik'te bindiği minibüste şort ve dekolte tişört giydiği için üniversiteli Melissa Sağlam'a tekme atan saldırgan Ercan Kızılateş'e 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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