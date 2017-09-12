Şortlu kıza tekme atan şahısa hapis
İstanbul Pendik'te bindiği minibüste şort ve dekolte tişört giydiği için üniversiteli Melissa Sağlam'a tekme atan saldırgan Ercan Kızılateş'e 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
HÜRRİYET
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