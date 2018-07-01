Facebook Twitter Rss

Sorular ve cevaplar bu akşam yayımlanacak!

Sorular ve cevaplar bu akşam yayımlanacak!.27110
  • Giriş : 01.07.2018 / 15:21:00

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YKS ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek, "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) ise bugün tamamlandığını ifade etti.

TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 131 bin 453 adayın katılacağını belirten Özer, adaylara başarılar diledi.

'BU AKŞAM ÖSYM WEB SİTESİNDEN YAYIMLANACAK'

Özer, "Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Özer, "YKS'nin tüm oturumlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacağını" sözlerine ekledi.

Akhisarspor, Messi ile kıyaslanan ismin peşinde!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Liselere giriş için tercih dönemi yarın başlıyor!

Liselere giriş için tercih dönemi yarın başlıyor!

Liselere geçiş tercihleri yarından itibaren 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye kadar alınacak

Kavga ederken bıçağı yanlışlıkla kendine sapladı

Kavga ederken bıçağı yanlışlıkla kendine sapladı

İstanbul'da ATM sırası yüzünden kavga eden Karlı, salladığı bıçağı kendisine sapladı.

 

Eylül'ün ölümü Leyla'nın ailesini yasa boğdu

Eylül'ün ölümü Leyla'nın ailesini yasa boğdu

Kayıp kızını ararken, kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cansız bedeninin bulunduğu haberi, Ağ

Davetliler fotoğraf çekti, düğün iptal oldu!

Davetliler fotoğraf çekti, düğün iptal oldu!

Gebze'de bir düğünde anlaşma yapılan fotoğrafçının başka kimsenin görüntü almamasını istemesi, düğün

 

Çakıcı'ya süresiz sağlık raporu

Çakıcı'ya süresiz sağlık raporu

Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı.

Hain örgüt o cinayeti üstlendi!

Hain örgüt o cinayeti üstlendi!

Ağrı'da bakkallık yapan ve 24 Haziran seçimlerinde AK Parti müşahidi olan Mevlüt Bengi cinayetini ha


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya