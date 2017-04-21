Sorun ağız içi hastalıklar mı?

Giriş : 21.04.2017 / 10:42:00

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.B.D. Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esra Somtürk, diş tedavilerinin zamanında yapılması ve hastaların ağız diş sağlığı kontrollerini rutin olarak yaptırmalarının tüm vücut sağlığı için de son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor.