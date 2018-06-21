Sosyal medya operasyonu: 11 kişi gözaltında
Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan şahıslara yönelik operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, bir AK-47 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 704 fişek, bir SIG SG-542 marka uzun namlulu tüfek ile bu silaha ait 45 fişek ve bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 10 fişek ele geçirildi.
HÜRRİYET
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