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Sosyal medya operasyonu başladı

Sosyal medya operasyonu başladı.14171
  • Giriş : 18.02.2017 / 17:58:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca prooaganda yapan isimlere karşı operasyon başlattı.

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Dev operasyon başladı. Sosyal medyada terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda yapan M.U. isimli şahısın gözaltına alınması sonrası yaşadığı eve yapılan baskında da 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya platformlarında, terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda yapan kişilerin tespitlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler Facebook üzerinden kapak fotoğrafında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini paylaşan M.U. isimli bir kişiyi tespit etti.

PAYLAŞIM YAPILAN EVE BASKINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan M.U.'nun ifadesinde paylaşım yaptığını evin Bahçelievler Yenibosna'da bulunduğunu söylemesi üzerine İstanbul Jandarma ekipleri harekete geçti

10 KİŞİYE GÖZALTI

Örgüt evi olduğu değerlendirilen eve sabaha karşı yapılan baskında evde bulunan 10 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamının Van'ın Başkale ilçesinden İstanbul'a geldiği belirlendi. Evde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve PKK ile ilgili notların bulunduğu bir defter ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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