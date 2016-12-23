Sosyal medyaya neden girilemiyor?
Türkiye genelinde yaşanan erişim sıkıntısının nedeni merak ediliyor. Facebook, Twitter ve YouTube'a girişlerde sorun yaşanıyor.
Vatandaşlar Facebook, YouTube ve Twitter'a erişim sağlayamazken yaşanan sıkıntının saat 23.50'den beri baş gösterdiği belirtiliyor.
Kısıtlama olup olmadığına yönelik yetkililerden henüz açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar sosyal medyanın yanı sıra Google ve benzeri birçok siteye ulaşamadıklarını bildiriyor.
Türkiye Genelinde Sosyal Medya'ya erişim sıkıntıları baş göstermiş durumda. En çok kullanılan Sosyal Medya mecraları olan Facebook, Youtube, Twitter'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılardan bazıları Whatsapp'a da erişim sağlanamadığı yönünde haberleri bildiriyorlar. Sosyal Medya'da pek çok sitede gece yarısından beri ulaşım sorunları yaşanıyor. Bunun internette dolaşan bazı haberler nedeniyle olduğu düşünülse de, BTK'dan veya yetkililerden gelen kesin bir açıklama yok. İlk bilinen, provokasyon'un önüne geçme amaçlı erişim kısıtlaması olduğu yönünde.
HÜRRİYET
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