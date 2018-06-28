Sosyetik güzel Siren Ertan bebeğini kaybetti
47 yaşında annelik heyecanı yaşayan sosyetenin güzel isimlerinden Siren Ertan'dan kötü haber geldi. 6 haftalık hamile olan Ertan'ın bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ancak Ertan'ın 6 haftalık minik bebeği hayata tutunamadı. Yaşadığı büyük acıyı Instagram hesabından duyuran Ertan'ın sevenlerini yasa boğdu.
"NE KADAR ÇOK İNSANI ÜZMÜŞÜM"
Siren Ertan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Hamileliğim dün sabah basına sızdırılmasaydı ve tebrik telefonları yağmasaydı henüz sizinle paylaşmayı düşünmüyordum. Bezelyem daha 6.5 haftalıktı. Zaten bu yüzden bezelyemdi ya. Korkum çok ama çoktu. Evet dün bebeğime yazmak, endişemi sizinle paylaşmak beni biraz rahatlattı ama ne kadar çok insanı üzmüşüm. Ne çok yaşadığımın benzerini yaşayan varmış. Yaralarınızın kabuğunu kaldırdığım için özür dilerim. Hoş pek kolay kapanmayacak bir yara ya bizimkisi. Ben de sizin için dilerim ki inşallah acınız azalsın. Dilerim ki paylaşmak size iyi gelmiş olsun. Dilerim ki şu an hamile olanlar hiç etkilenmesinler hayırlısıyla yavrularına kavuşsunlar.
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