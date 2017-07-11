Sow, Aykut Kocaman'ı aradı: Beni alın!
Senegalli oyuncu Sow, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giymişti. Önümüzdeki sezon tekrar sar-lacivertli formayı giymek isteyen oyuncu, Mekke'den Aykut Kocaman'ı aradı.
İlk görüşmede eski hocası olan Kocaman'ı yeniden göreve geldiği için tebrik eden Sow, ikinci görüşmede ise yeniden Fenerbahçe'ye dönmek isteğini iletti ve "Sizinle yeniden çalışmayı çok istiyorum. Fenerbahçe artık benim evim gibi oldu ve futbolu orada bırakmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı. Kocaman, Sow'a iyi dileklerini iletirken topu yönetime attı.
SABAH
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