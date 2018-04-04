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Soylu: 13 bin polis alınacak

Soylu: 13 bin polis alınacak.15237
  • Giriş : 04.04.2018 / 11:07:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 bin polis memuru alınacağını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 bin polis memuru alınacağını, bunların trafikte görünürlüklerinin artırılması için çalışma yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.

TRT

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