Soylu: Çuvala koyar, başını bağlarız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin, "Bakın, Türkiye hepinizi bir çuvala koyar, o çuvalın da başını bağlar, ondan sonra atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile oyun oynamasın. Biz ne zaman sakin durup karar vereceğimizi, ne zaman celalleneceğimizi, ne zaman da tekmemizin pek olacağına kendimiz karar verir, kendimiz hesap ederiz." dedi.
Sabah saatlerinde kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat ilçesinde düzenlenen Batı ilçeleri muhtarları toplantısında katıldı. Basına kapalı toplantıda Bakan Soylu, Düzköy, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya ve Şalpazarı ilçelerinin muhtarlarının sorunlarını dinledi. Bakan Soylu burada cep telefonuyla terörle mücadele çalışmalarına ilşkin bir süre Başbakan Binali Yıldırım'la konuştu.
"KAÇAK YAPILAR YIKILACAK"
Toplantı ardından Bakan Soylu Yıldızlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan otelin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmasında yaylalarda tek tek tespit edilen kaçak yapılaşmaların yıkılacağını duyurdu. Yayladaki kaçak yapılaşmaya ilişkin değerlendirme yaparak kendisini de bu konuda sorumlu tutan Bakan Soylu, şöyle dedi:
“Bu yıl turizmde ciddi gelişmeler yaşadı. Bu yıl gecelememiz yüzde 45 artı. Gelen insan sayımız da yüzde 35 arttı. Büyük bir travmadan geçmemize rağmen hemen kendimize geldik ve hedeflerimize adıma adım gitmeye başladık. Muhtarların dinledik. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakın hiç de iyi olmayan bir rakam vereceğim. Bu da aslında İçişleri Bakanlığı’nı da iyi yapamadım anlamına gelir. Bu sene 1 Ocak 2017’den itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750’nin üzerinde yapı yapıldı. Ya bu normal bir şey değil. Vallahi değil. Bunu tek tek tespit ettirdik. Yaylalarımız bize bırakılan miraslardır. Burada 4, 4.5 katlı hangar gibi bir yapıyla karşılaşılacak. Bu doğru bir şey değil. Bütün bildiklerimizi unutmaya başladık. Evet, zenginleşiyoruz ama bunu doğru bir istikamette yönetmemiz gerekir. Paramızı da çar-çur etmememiz lazım. İşin doğrusu budur."
"KENDİ KENDİME KABAHAT BULDUM"
Terörle mücadele ile uğraşırken yaylalardaki kaçak yapılaşmanın bakanlıkları tarafından ihmal edildiğini de kaydeden Bakan Soylu şöyle konuştu:
İnsanların buradan gittiği zaman yaylarda da bu estetiği görebilmelidir. Biz şikayetlenme mekanizması değiliz. Doğrudur. Biz çözüm mekanizmasıyız. Ama bir gecede orada bir katlı ertesi gece de 2 katlı binayı dikiyor, kendi olmayan arazisini başkasına satıyor. Bir de yaylanın kendi otantiğine aykırı olmayan bir şekilde etrafını tel örgüyle çeviriyor. Yayla dediğimiz açık arazidir. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık. Bunlarla ilgili tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan yapılar yıkılacak hiç kimse kusura bakmasın. Biz burayı geçmişten aldığımız emaneti kirleterek geleceğe bırakamayız. Kimse kusa bakmasın bunlar tek tek yıkılacaktır. Bundan sonra da buralarda bir planlama yapılmadıktan sonra da ki onun için de çaba sarf ediyoruz. Çok güzel yapılsın, destinasyonumuz genişlesin, gelişsin. Bu bin 750 rakamını aldım. İnanın ben kendimi sorgulamaya başladım. Demek ki biz terörle uğraşırken başka işleri biraz ihmal etmişiz. Kendi kendime kabahat buldum.”
ÇARŞIBAŞI KONGRESİNDE KONUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşıbaşı İlçesi'ne giderek burada partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Bakan Soylu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili değerlendirmede bulunarak Türkiye'nin yeni bir yolculuğa başlayacağını belirtti, partisinin Türkiye’yi koşar bir hale getirdiğini söyledi.
Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen referandumu hatırlatan ve kimseye bu topraklarda oyun oynattırmayacaklarının altını çizen Bakan Soylu, “Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Onlar bize hamle yapıyor, biz onlara hamle yapıyoruz. Türkiye’yi tanımıyorlar, Türkiye’nin gücünü, kudretini bilmiyorlar. Baktılar ki 15 Temmuz’u, 17-25 Aralık darbesini yediremediler, ‘acaba şimdi Barzani üzerinden Türkiye’ye bir engel teşkil edebilecek bir hamle getirebilir miyiz?’ diye bir düşünce içerisindeler. Bakın Türkiye sizi o çuvala koyar, o çuvalın da başını bağlar, ondan sonra da atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile oyun oynayamaz. Biz ne zaman sakin duracağımızı, ne zaman celalleneceğimizi, ne zaman da tekmemizin pek olacağını kendimiz karar verip, kendimiz hesap ederiz. Kimseye bu topraklar ve bu coğrafya üzerinde oyun oynattırmayız. Hiç endişeniz olmasın” dedi.
CHP’LİLERE ‘AĞIR OL’ GÖNDERMESİ
Bakan Soylu daha önce tabiat parkı ilan edilen kentteki bazı yaylalara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ile bazı muhalefet partisi mensuplarını isim vermeden eleştirerek şöyle konuştu:
“Geçen Orman ve Su İşleri Bakanımız geldi. Kadıralak ve Hıdırnebi yaylaları tabiat parkı haline getirildi. Arkasından ‘Buraya farklı şeyler yapacaklar’ dediler. Anlamıyor musunuz, ismi tabiat parkı. Üzülüyorum sadece. İl başkanımız bir açıklama yaptı. 'Bu meseleyi yanlış anlıyorsunuz. yakıştıramıyoruz' dedi. Buralı bir milletevkili İl başkanımıza hakaret etti. Ağır ol. Tekrar söylüyorum, ağır ol. Meseleleri doğru anla. Trabzon’un turizm ve tabiatının korunması için tabiat parkı ilan edildi. Ne yapılsın yani. Gitsin oraya birileri istedikleri gibi bir şey yapma fırsatı mı yakalasın? Nasıl bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. El insaf. İnsan bir söz söylerken ölçülü söyler. Olmayan bir şey üzerinden insanlara hakaret etmeyin. Böyle bir dönem başlarsa, biz zararlı çıkmayız. Bu tip siyaset yapmayı da kendimize yakıştırmayız. Ama söylenecek sözün de altında kalmayız.”
Tek liste olarak gidilen kongrede Hakan Kocaman AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı oldu.
Bakan Soylu daha sonra Atatürk Alanı'na gelerek burada organize edilen etkinlilte vatandaşlara aşure dağıttı.
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