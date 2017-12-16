Soylu, hainlerin aldığı talimatı açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain örgüt PKK'nın teröristlere verilen alçak talimatını açıkladı.
TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.
Görüşmelerde söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, babasının, 2,5 aydır haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulunduğu Murat Araç'ın, "Antalya Emniyet Müdürlüğünde intihar ettiği" söylenerek babasına haber verildiğini dile getirdi.
Kerestecioğlu'nun bilgi vermesini istediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma tarafından bir yol kontrolünde aranan bir şüpheli şahıs jandarma tarafından alınmış, daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülmüş. Terörden herhangi bir şey yokken, ailesine haber verilmiş. İkinci kattan camdan atlamak suretiyle intihar etme yolunu seçmiştir. Hastaneye kaldırıldı, kurtarılmak istendi ancak kurtarılamadı." değerlendirmesini yaptı.
Bu konuyu araştırması için hemen Antalya'ya müfettiş gönderdiklerini ifade eden Soylu, "Nasıl gerçekleşti ve nasıl dalgınlık esnasında buradan aşağıya atladı, bu konuyla ilgili arkadaşlarımız bütün soruşturmaları yapıyor. Buradaki niyet açıktır. Aranan bir kişi, ailesine haber verilerek Antalya'ya çağrılıyor. Ama maalesef böyle bir... Aranan kişi de olsa suçlu da olsa böyle bir müeesif olay hepimizi üzer. Gerekli bütün soruşturmalar yapılıyor, olay olduğu andan itibaren bizim bilgimiz çerçevesinde; gerek benim gerek Müsteşarımızın gerekse Emniyet Genel Müdürümüzün. Bu konudaki soruşturma da müfettiş marifetiyle tamamlanacaktır." ifadesini kullandı.
İzmir'de polisin kuşattığı bir PKK terör örgütü mensubunun boğazını kestiğini bildiren Soylu, "Polis arkadaşlarımız onu hastaneye yetiştirdiler ve hayatını kurtardılar. Teslim olmamak için boğazını kesti. Bu talimat hangi örgüt mensubuna ne kadar ulaşmıştır, bunu bilemeyiz ama böyle bir talimatın varlığını arkadaşlarımıza biz ilettik. Bu konuda gayet tedbirli olunması lazım geldiğini de talimatlarımızla ortaya koyduk."
Bakan Soylu, kısa bir süre önce, bir DEAŞ mensubunu yakalayan polisin bu kişiyi Vatan Caddesi'ne getirdiğini belirterek, "Bir anlık dalgınlıkla DEAŞ mensubu polisimizi şehit etti." dedi.
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