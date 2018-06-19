Soylu: Kandil'e ay yıldızlı bayrak dikilir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çok yakın bir zamanda Kandil'e ay yıldızlı bayrağın dikileceğini söyledi.
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