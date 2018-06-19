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Soylu: Kandil'e ay yıldızlı bayrak dikilir

Soylu: Kandil'e ay yıldızlı bayrak dikilir.13688
  • Giriş : 19.06.2018 / 11:47:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çok yakın bir zamanda Kandil'e ay yıldızlı bayrağın dikileceğini söyledi.

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