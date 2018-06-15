Soylu: Kandil, terör örgütünün böcek yuvası
Yüksekova'ya özel uçakla gelen İşiçleri Bakanı Soylu, Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dibberoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bayram namazını ilçedeki İhsaniye camiinde kılan Bakan Soylu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Soylu, daha sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek, kahvaltıyı askerlerle yapıp, bayramlarını kutladı.
TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
Burada terörle mücadele vurgusu yapan Bakan Soylu,"Geçen yıldan bugüne, terörle mücadele, asayiş ve diğer görevlerimizde çok büyük mesafaler alındı ve bugün ülkemiz huzur içindeyse, burada birlikte oturduğumuz, kahvaltıyı birlikte yaptığımız, çok kıymetli arkadaşlarımızın büyük katkıları vardır. Milletimiz size duacı. Milletimiz, evinde huzur içinde oturmasını, çalışmasını, evine gitmesini, işine gitmesini sağlamak ve bunu temin ettiyse, biliniz ki siz kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde olmuştur. Bu millet her daim dualarıyla sizlerle. Bizim için bayramlar, millet olmanın, en önemli yapı taşlarından biri. Bazen cenazelerde omzumuzda tabut taşıyarak, bazen şehidimizin arkasından binlerce insan tekbir getirerek, bazen düğünlerimizde halay oynayarak, horon oynayarak, mezarları ziyaret ederek, bu ülkeye göz dikenlere haddini bildirerek, en iyi üretimi biz yaparak, tarihimizle geçmişimizle övünerek millet oluyoruz" dedi.
Ramazan ayının huzur ve bereket ayı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu mübarek ayda ülkemiz, milletimiz, ailemiz için dua ettik. Milletimiz, pusu kurmaya çalışanlara, 'Allah fırsat vermesin" diye dua etti. Milyonlarca insan, sadece kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde Müslüman olan ve Müslümanca yaşayan, ama bu Anadolu yurdunu kendi yurdu olarak belleyen milyonlarca insan da ülkemiz için dua etti. Burada oturduğunuz yerde, öyle bir tablo sergiliyorsunuz ki; bu milleti güç kuvvet veriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selam, sevgi, muhabbet ve bayram dileklerini getirdim. İnşallah bu duamız bir taraftan Allah'ın katında kabul edilecek ve inanıyorum ki; bugün her biriniz ailelerinizle konuştuğunuzda bayram ikliminin huzur ortamıyla buluşmasına vesile olacak. Her günümüz bayramın huzuru içinde olsun" diye konuştu.
SOYLU'DAN YÜKSEKOVA'DA ELE GEÇİRİLEN PKK CEPHANELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları'nda vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret edip, bayramlarını kutladı.
Helikopterle İkiyaka Dağları'na giden Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Hakkari'deki operasyonlarda, 116 kalaşnikof, 1 doçka, 5 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 biksi makineli tüfek, 5 RPG-7, 7 keskin nişancı tüfeği, 1 bomba atar, 1 adet av tüfeği, 217 el bombası, 239 taarruz tipi el bombası ele geçirildi. Bunun ötesinde de aldığımız bilgi çerçevesinde, yaklaşık 2 kamyon mühimmat ele geçirildi. Özellikle terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini ele geçirilmiş oldu. Bu operasyonu yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.Allah razı olsun" dedi.
KANDİL, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖCEK YUVASI
TSK'nın Kandil'e yönelik operasyonlarını da değerlendiren Bakan Soylu şöyle konuştu:
"Daha önce defalarca söyledik ve söyleyeceğiz. Kandil bizim için özellikle terör örgütünü bir tarafta psikilojik, bir taraftan lojistik harekatını, bir taraftan da terör örgütünün uluslararası ilişkilerini düzenlemeye çalıştığı bir böcek yuvası. Şükürler olsun, Fırat Kalkanı, aynı zamanda Zeytin Dalı ve iç güvenlik operasyonu yapan TSK, güvenlik birimlerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız hep birlikte büyük bir mücadele ve bu mücadelenin sonunda da hissedilir, bütün rakamlarıyla yansıyan bir başarı elde etmişlerdir. Kandil'deki bu böcek yuvası kalmıştı. İnanıyorum ki; çok yakın zaman dilimi içinde buraya yönelik ve burada böcek yuvasına yönelik gerekli adım atılacaktır. Milletimiz, bu konuda rahat olsun. Artık Kandil'in sırası gelmiştir. Burada Kandil'i temizledikten sonra, Türkiye'nin gerek sınır güvenliği, gerek PKK ile olan terörle mücadelesi olsun çok daha emin adımlarla sürdürülecektir. PKK terör örgütüne ve onu destekleyenlere bir darbe daha indirilecektir. Bu konuda çok rahatız. Bu operasyonlar, bizim imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde rahat yapılacak operasyonlardır. Teknolojimiz, beşeri yeteneklerimiz ve operasyon kabiliyetlerimiz, bunu ülkemiz milletimiz adına başarılabilecek düzeydedir. Türkiye uzun yıllardan beri kendisini meşgul eden Kandil gibi bir dertten de kurtulacaktır. Güçlü olursanız, bunu başarabilirsiniz. İnanıyorum ki; milletimiz o günü görünce çok daha rahatlayacaktır. Doğu ve Güneydoğu'da kardeşlerimiz yıllardan beri Kandil'in ortaya koyduğu ve kendilerini rahatsız eden bu gidişattan kurtulmuş olacaktır. Bunun bölgede önemli bir rahatlık getireceğini söylemek isterim."
DİĞER HABERLER
Meral Akşener: Daha fazla kan düşmesin
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan bayram sofrasına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşka
İnce, bayram namazını köyünde kıldı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını köyündeki camide kıldı.
Başbakan Yıldırım'dan bayram mesajı!
Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.
Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran sonrası ile ilgili ilk çalışmasını anlattı.
AYM'den flaş Demirtaş kararı!
Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı adayı Demirtaş ile ilgili açıklama yaptı.