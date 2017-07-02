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Soylu: Terör örgütü can çekişiyor

Soylu: Terör örgütü can çekişiyor.13251
  • Giriş : 02.07.2017 / 13:46:00

Van'da kalleşçe öldürülen AK Partili Aydın Ahi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı. Bakan Soylu da katılanlar arasındaydı.

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Bölücü terör örgütü PKK tarafından Van'ın Özalp ilçesinde kaçırıldıktan sonra öldürülen AK Partili Aydın Ahi'nin Van'da düzenlenen cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

Ahi'nin cenaze töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Terör örgütü can çekişmektedir. Bilmenizi istiyorum. Ürkütmeye ve korkutmaya çalıştıkları bu millet korkmamıştır. Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da Van'ımıza başsağlığı dilemektedir. Bilsinler ki, canımızı en acı şekilde acıtmaya çalışsalar da bu yoldan dönmeyeceğiz. Terör örgütü can çekişiyor, çoğu gitti azı kaldı. Davasına yoldaşlık yaptı, şimdi de cennette ailesini, dostlarını karşılayacak. Şimdi başımız dik, gururlu, onurlu bir şekilde, 62 yaşındaki bu koca çınarı ahirete uğurluyoruz. Milletçe başımız sağolsun."

AK Partili Aydın Ahi'nin PKK'lı teröristlerce öldürülmesinin ardından, AK Partili isimlerden mesajlar geldi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş,  dün gerçekleşen saldırının ardından "İstiklal mücadelemizi asla sekteye uğratamayacaktır" açıklamasında bulundu. Bakan Ömer Çelik, saldırıların millete karşı yapıldığını belirtirken, AK Parti Van Millletvekili Kayatürk, "PKK, Kürtlerin nezdinde daha büyük bir tükenişe gidiyor" açıklamasında bulundu. 

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