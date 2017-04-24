Söz vermişti! İşte Alişan'ın sevgilisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a evlenme konusunda söz veren Alişan sevgilisiyle ilk fotoğrafı paylaştı. 6 ay içinde evlenmeye niyetlenen Alişan'ın sosyal medya hesabı üzerindeki paylaşımı evlilik dedikodularını doğruladı.
Alişan, geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım inşallah. Belki tanırsınız; herkes tanımıyordur ama tanıyanlar vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz ve her şey çok güzel gidiyor. Bu evreyi geçersek, en çok istediğim şey evlenmek... Mutlu sona ulaşacağım inşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözün tarihi nisan ayında doluyordu. Evlenmesem de, verdiğim sözü tuttum ve birini buldum. Yarı yarıya sözümü tutmuş oldum. Cumhurbaşkanımız'ın düğünüme gelmesini çok isterim. En büyük hayalim bu. Kendisi bana söz vermişti; inşallah uygun olursa düğünüme gelecek. Bir de İbrahim Tatlıses'in düğünümde şarkı söylemesini hayal ediyorum çünkü kendisi benim idolüm." ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü türkücü, bu açıklamadan kısa süre sonra Instagram'ın hikaye bölümünden sevgilisi ile birlikte ilk paylaşımını yaptı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen ikiliden Alişan'ın, "Birlikte ilk derbi" notunu yazdığı ilk karade, sarı saçlı sevgilisinin suratına bilerek gizlemesi dikkati çekti. "Uğurlu geldi" yazılı ikinci fotoğrafta ise ikilinin el ele olduğu görülüyor.
VATAN
DİĞER HABERLER
Survivor'da Tuğçe diskalifiye mi ediliyor?
Survivor adasından bu kez kadın yarışmacılar birbirine girdi.
Ebru Şallı: O görüntülerdeki ben değilim!
Ünlü manken Ebru Şallı, internette yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.
Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy ayrıldı!
Hacı Sabancı uzun zamandır birlikte olduğu Özge Ulusoy ile ayrıldı.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz hastanelik oldu!
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Şahan Gökbakar canlı yayında sarma sardı!
Recep İvedik karakteri ile izlenme rekorları kıran Şahan Gökbakar, canlı yayında yaprak sarması yapt
Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel oy verdi
Ünlü çift Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel sandık başına giderek vatandaşlık haklarını kullandı.