Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar 'MEB.gov.tr' internet adresinden öğrenilebilecek.
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Dışişleri Bakanı'ndan S-400 açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 ile ilgili açıklama yaptı.
Adnan Oktar'ın mal varlığına el konuldu
Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın mal varlığına el konulduğu açıklandı.
Aksaray'da FETÖ'den 8 asker gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında Aksaray'da operasyonlar düzenlendi.
Aziz Yıldırım'a 6 ay hapis cezası verildi
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hapis cezası verildi.