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Sözleşmelilerin mağduriyeti giderilmelidir

Sözleşmelilerin mağduriyeti giderilmelidir.23214
  • Giriş : 27.04.2017 / 10:49:00

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, göreve başlayan sözleşmeli din görevlilerinin psikolojik baskı altında bulunması nedeniyle olumsuz etkilendiklerini söyledi.

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‘başarısız olursam sözleşmem feshedilir’ düşüncesine maruz bırakılan sözleşmeli din görevlilerinin moral ve motivasyonunun bozulduğuna dikkat çeken Adli, sözleşmeli din görevlileri kadrolu çalışanlarla aynı hizmeti yapmaktadırlar. Ancak sözleşmeli statüde çalışmaları ile tayin ve nakil engeli nedeniyle kendilerinin psikolojik olarak yıprandıklarına dair bilgiler geldiğini ifade etti.

Adli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Sözleşmeli din görevlileri sınavdan ve sınav sonrası Hizmet İçi Eğitim Seminerinden geçerek yeterliliklerini ispatlayarak göreve başladılar. Bunların, kadrolu din görevlilerinden hiçbir farkı yok. Aynı işi yapıyorlar. Üstelik mesleki bilgileri de yeterlidir. Buna rağmen kendilerinin psikolojik olarak yıpratıldığına dikkat çekiyorlar. Sendikamıza bu konudan mağdur olduklarına dair çok sayıda bilgi geliyor. Din-Bir-Sen olarak, sözleşmeli din görevlisi kardeşlerimizin yıpratılmasına ve ailelerinden ayrı görev yapmalarına gönlümüz razı olmuyor. Bu nedenle Din-Bir-Sen olarak sözleşmeli din görevlilerinin kadroya geçirilmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sözleşmeli din görevlilerinin tayin haklarının olmaması da başka bir sıkıntı oluşturmaktadır. Aileler parçalanmış durumda. Eş ve çocukları başka bir ilde, kendisi başka bir ilde görev yapan sözleşmeli din görevlileri maddi ve manevi olarak büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ailelerin birleşmesi açısından önlerindeki tayin ve nakil engeli kaldırılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda yapacağı yeni bir düzenleme ile bu sıkıntı giderilebilir.”

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