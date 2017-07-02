Facebook Twitter Rss

'Sözümü tuttum, Türkiye'nin en büyüğündeyim'

'Sözümü tuttum, Türkiye'nin en büyüğündeyim'.15592
  • Giriş : 02.07.2017 / 14:13:00

Fenerbahçe'de yeni transfer Mehmet Ekici, takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının karşısına geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, "Mehmet Ekici'nin kim olduğunu herkese göstereceğim. Verdiğim sözün arkasında durdum ve buradayım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmaktan gurur duyuyorum" derken, şöyle konuştu:

- Kamp iyi ve yoğun geçiyor. İyi çalışıyoruz. Herkes iştahlı. İnşallah böyle devam ederiz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmaktan gurur duyuyorum.

- İnsanlar düşüş ve çıkış yaşıyor. Ben de yaşadım. Geçmişte kalan geçmişte kalsın, ben önüme bakıyorum. Stres yok ama büyük bir heyecan var. Burada olmaktan keyif alıyorum.

ÖZEL YETENEKLERİM VAR

- 27 Temmuz'a kadar ben dahil herkes kendisini çok iyi ağırlayacak. Mehmet Ekici'nin kim olduğunu herkese göstereceğim. Trabzon'da 3 güzel yıl geçirdim, ekmek yedim. Onlara da teşekkür ediyorum. Trabzon inşallah büyük başarılar elde eder. Orada da oynadığım için mutluyum.

- Ben olsaydım böyle olurdu, ben yoktum böyle oldu demem doğru olmaz. Fenerbahçe'ye söz verdiğim için bu 6 ayı göze aldım. Ailece bu karaktere sahibiz. Verdiğim sözün arkasında durdum ve buradayım.

- Özel yeteneklerim var. Üstüne koyarak gitmeye çalışıyorum. Tempo yüksek olduğu için özel çalışma yapamıyorum. Valbuena olsun, ben olayım herkes elinden geleni verecektir.

-Önümüzdeki günlerde hoca kafasındaki düşünceyi bize iletecek, biz de ona uyum sağlamaya çalışacağız.

Hakan Çalhanoğlu imza atmak için Milano'da!

Otomobilin ön kaputunda yolculuk!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Avrupa'dan Cengiz Ünder'e 4 teklif var!

Avrupa'dan Cengiz Ünder'e 4 teklif var!

Başarılı bir sezon geçiren Medipol Başakşehir'in önemli futbolcularından Cengiz Ünder, Avrupa kulüpl

Açıklandı! Fenerbahçe yeni kalecisini buldu!

Açıklandı! Fenerbahçe yeni kalecisini buldu!

Bir süredir kaleci arayışı sürdüren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

 

Trabzonsporlu yöneticiler FİFA'ya başvuruyor!

Trabzonsporlu yöneticiler FİFA'ya başvuruyor!

Trabzonsporlu politikacılar, FİFA'ya başvurmak üzere Zürih'e gitti.

Dünya kulüpleri, Arda Turan'ın peşine düştü

Dünya kulüpleri, Arda Turan'ın peşine düştü

Dünya kulüpleri, ünlü futbolcu Arda Turan'ın peşine düştü.

 

James'ten Curry'nin sözleşmesine ilk tepki

James'ten Curry'nin sözleşmesine ilk tepki

Bu yıl final serisinde Warriors'a kaybeden Cavaliers'ın yıldızı Lebron James, Curry'nin rekor sözleş

Hakan Çalhanoğlu imza atmak için Milano'da!

Hakan Çalhanoğlu imza atmak için Milano'da!

A Milli Futbol Takımımızın futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, kendisini Milan'a bağlayan sözleşmeyi imzala


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya