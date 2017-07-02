'Sözümü tuttum, Türkiye'nin en büyüğündeyim'
Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, "Mehmet Ekici'nin kim olduğunu herkese göstereceğim. Verdiğim sözün arkasında durdum ve buradayım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmaktan gurur duyuyorum" derken, şöyle konuştu:
- Kamp iyi ve yoğun geçiyor. İyi çalışıyoruz. Herkes iştahlı. İnşallah böyle devam ederiz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmaktan gurur duyuyorum.
- İnsanlar düşüş ve çıkış yaşıyor. Ben de yaşadım. Geçmişte kalan geçmişte kalsın, ben önüme bakıyorum. Stres yok ama büyük bir heyecan var. Burada olmaktan keyif alıyorum.
ÖZEL YETENEKLERİM VAR
- 27 Temmuz'a kadar ben dahil herkes kendisini çok iyi ağırlayacak. Mehmet Ekici'nin kim olduğunu herkese göstereceğim. Trabzon'da 3 güzel yıl geçirdim, ekmek yedim. Onlara da teşekkür ediyorum. Trabzon inşallah büyük başarılar elde eder. Orada da oynadığım için mutluyum.
- Ben olsaydım böyle olurdu, ben yoktum böyle oldu demem doğru olmaz. Fenerbahçe'ye söz verdiğim için bu 6 ayı göze aldım. Ailece bu karaktere sahibiz. Verdiğim sözün arkasında durdum ve buradayım.
- Özel yeteneklerim var. Üstüne koyarak gitmeye çalışıyorum. Tempo yüksek olduğu için özel çalışma yapamıyorum. Valbuena olsun, ben olayım herkes elinden geleni verecektir.
-Önümüzdeki günlerde hoca kafasındaki düşünceyi bize iletecek, biz de ona uyum sağlamaya çalışacağız.
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